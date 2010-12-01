PHP програмист

с 12.2010 по наст. время (4 года 12 месяцев)

Программирование на php, html, java, css, mysql/sqlite.

PHP - разработчик, админ сервера.

Пишу сайты, а именно: Порталы, чаты, форумы, админки разных типов - под любые цели, социальные проекты, с ноля, с использованием php-5, mysql, sqlite , дорабатываю чужой код, а также не законченные проекты.

Привязка доменов,настройка сервера,продвижение в поисковиках GOOGLE/YANDEX

Установка настройка серверов. через консоль / терминал (linux). Установка панелей на сервер ISP MANAGER c вашей лицензией.

Развертывание серверов на таких ОS: Linux - debian, centOS, ubuntu, Linux-Mint, Fedora. Администраторские работы на сервере.