Специалист по рекламе в РСЯ.
Меня зовут Ольга Домогатская (https://vk.com/id8049700).
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Действие аккаунта приостановлено!
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