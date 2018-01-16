Специалист по рекламе в РСЯ.

Меня зовут Ольга Домогатская (https://vk.com/id8049700).

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.