Приветствую

я motion designer из Санкт-Петербурга.

(много кофе было пролито

за спорами о правильном написании этой

профессии на русском языке, но тут моя

совесть чиста)

Люблю оживлять статичные изображения и

создавать анимацию с нуля.

Решу ваши задачи или/и подключусь к проекту

за разумную плату. Буду рад услышать пожелания

до начала рабочего процесса, но адекватно

отношусь к правкам.

Графика в движении. Видео в качестве.

Давайте двигаться вместе.

Всем хорошего дня!

Портфолио: http://fieldgrass.tilda.ws/

Почта: [email protected]

Мобильный: +79213184260