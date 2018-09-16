Приветствую
я motion designer из Санкт-Петербурга.
(много кофе было пролито
за спорами о правильном написании этой
профессии на русском языке, но тут моя
совесть чиста)
Люблю оживлять статичные изображения и
создавать анимацию с нуля.
Решу ваши задачи или/и подключусь к проекту
за разумную плату. Буду рад услышать пожелания
до начала рабочего процесса, но адекватно
отношусь к правкам.
Графика в движении. Видео в качестве.
Давайте двигаться вместе.
Всем хорошего дня!
Портфолио: http://fieldgrass.tilda.ws/
Почта: [email protected]
Мобильный: +79213184260
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