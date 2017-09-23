fil-sergii

Сергей fil-sergii

 
33 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контекстная Реклама — Google AdWords и Яндекс.Директ

Привет! 

Главное - это Успешные Рекламные компании вашего Проекта!

Опыт работы в онлайн-рекламе 2 года. Работал с e-commerce проектами.

Жёсткая привязка к ROI, четкое выполнение сроков и ориентация на Прибыльность Рекламных Кампаний.

 Профессиональные Навыки:

1) Настройка и оптимизация контекстной рекламы Goole AdWords, Яндекс.Директ

2) Настройка и оптимизация Тизерной Рекламы (товарные). 

3) Аналитика работы Рекламных Кампаний, источников - Отслеживание эффективности, Варианты оптимизации - Google Analytics, Яндекс.Метрика

Контекстная Реклама:

✓ подготовительная работа: обсуждение категорий, особенностей продукта, целевых страниц

✓ выделение преимуществ компании, повышающие интерес у покупателей

✓ сбор и систематизация ключевых слов для РК

✓ составления списков минус слов (не конверсионный трафик отсекается)

✓ составление, тестирование и отбор Объявлений с высоким CTR и Конверсией

✓ использование на расширений, динамических заголовков и т.д., для повышения эффективности объявлений

✓ аналитика и оптимизация РК

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Контактные Данные:

email: [email protected]

skype: fil_sergey_1990

Тел., Viber, Telegram: +38 050 476 00 35

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Отзывы заказчиков
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Настройка Google Adwords
Очень качественно, отечественно, и в срок
Рекомендую. Николай отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата сразу после выполнения. Всё отлично
Ответный отзыв