Контекстная Реклама — Google AdWords и Яндекс.Директ

Привет!

Главное - это Успешные Рекламные компании вашего Проекта!

Опыт работы в онлайн-рекламе 2 года. Работал с e-commerce проектами.

Жёсткая привязка к ROI, четкое выполнение сроков и ориентация на Прибыльность Рекламных Кампаний.

Профессиональные Навыки:

1) Настройка и оптимизация контекстной рекламы Goole AdWords, Яндекс.Директ

2) Настройка и оптимизация Тизерной Рекламы (товарные).

3) Аналитика работы Рекламных Кампаний, источников - Отслеживание эффективности, Варианты оптимизации - Google Analytics, Яндекс.Метрика

Контекстная Реклама:

✓ подготовительная работа: обсуждение категорий, особенностей продукта, целевых страниц

✓ выделение преимуществ компании, повышающие интерес у покупателей

✓ сбор и систематизация ключевых слов для РК

✓ составления списков минус слов (не конверсионный трафик отсекается)

✓ составление, тестирование и отбор Объявлений с высоким CTR и Конверсией

✓ использование на расширений, динамических заголовков и т.д., для повышения эффективности объявлений

✓ аналитика и оптимизация РК

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Контактные Данные:

email: [email protected]

skype: fil_sergey_1990

Тел., Viber, Telegram: +38 050 476 00 35