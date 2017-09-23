Привет!
Главное - это Успешные Рекламные компании вашего Проекта!
Опыт работы в онлайн-рекламе 2 года. Работал с e-commerce проектами.
Жёсткая привязка к ROI, четкое выполнение сроков и ориентация на Прибыльность Рекламных Кампаний.
Профессиональные Навыки:
1) Настройка и оптимизация контекстной рекламы Goole AdWords, Яндекс.Директ
2) Настройка и оптимизация Тизерной Рекламы (товарные).
3) Аналитика работы Рекламных Кампаний, источников - Отслеживание эффективности, Варианты оптимизации - Google Analytics, Яндекс.Метрика
Контекстная Реклама:
✓ подготовительная работа: обсуждение категорий, особенностей продукта, целевых страниц
✓ выделение преимуществ компании, повышающие интерес у покупателей
✓ сбор и систематизация ключевых слов для РК
✓ составления списков минус слов (не конверсионный трафик отсекается)
✓ составление, тестирование и отбор Объявлений с высоким CTR и Конверсией
✓ использование на расширений, динамических заголовков и т.д., для повышения эффективности объявлений
✓ аналитика и оптимизация РК
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Контактные Данные:
email: [email protected]
skype: fil_sergey_1990
Тел., Viber, Telegram: +38 050 476 00 35
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