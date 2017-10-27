Сочетание функциональности, вкуса и практичности!
Образование: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, специальность – производство строительных материалов и конструкций, квалификация – инженер-строитель-технолог (2001 г.).
Учебно-практические Дизайн-Мастерские (г. Москва), специальность – дизайн частного интерьера (2005 г.).
Опыт работы – с 2005 года.
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Интерьеры и Экстерьеры
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