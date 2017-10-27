flathe

Евгения flathe

 
44 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Сочетание функциональности, вкуса и практичности!

Образование: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, специальность – производство строительных материалов и конструкций, квалификация – инженер-строитель-технолог (2001 г.).

Учебно-практические Дизайн-Мастерские (г. Москва), специальность – дизайн частного интерьера (2005 г.).

Опыт работы – с 2005 года.

Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $3000от 20 дней
нет рейтинга