fliginskiholga

немного о себе.

Вообще то я психолог. В 2007 году закончила МОСА по специальности Психология, социальный психолог. Во время учебы работала в продажах, менеджером по персоналу,а после получения диплома ушла работать по специальности.

МОУДОД “ДТД и М г.Йошкар- Олы

Педагог-психолог

работа с подростками, методическая работа, ведение документации, проведение тренингов для подростков,консультации

родителей, организация досуга детей.

Проведение диагностических процедур:

- патопсихологическая диагностика;

- нейропсихологическая диагностика;

- диагностика личностных особенностей;

- психологическое тестирование.

Психолого-консультативная помощь подросткам:

- псих.диагностика, подбор коррекционных стратегий;

- адаптация подростков к физическим и психологическим изменениям;

- разрешение трудностей в понимании себя, общении с родителями;

- помощь в обучении и адаптации в социальной среде.

Оптимизация отношений участников учебного

процесса:

- псих. поддержка и сопровождение в школьных конфликтах и ситуациях, сопутствующих

обучающему процессу, поиск решений и компромиссов;

- консультирование по вопросам эмоциональных проблем и отношений между участниками

учебного процесса /учащимися, родителями и педагогами/.

Индивидуальное консультирование и психологическая

психотерапия:

- консультативная помощь / терапия в разрешении личностных проблем, соц. и профессиональная

адаптация

- консультативная помощь в разрешении психических травм - насилия, последствия

шоковых травм, переживания горя, утраты и пр.;

- псих. коррекция и псих. терапия психосоматических расстройств

Через год работы там меня пригласили в психологический центр "Семья"

Психологический центр "Семья"

Йошкар-Ола

Психолог-консультант

1. Проведение диагностических процедур:

- патопсихологическая диагностика;

- нейропсихологическая диагностика;

- диагностика личностных особенностей;

- психологическое тестирование.

2. Психологическое консультирование по вопросам семьи и брака:

- психологическая психотерапия и консультирование;

- сопровождение семьи в случае конфликтах/ развода и пр.;

- консультирование и терапия детей подросткового возраста;

- брачный коучинг / сопровождение в течение 1 года супр. жизни.

3. Психолого-консультативная помощь подросткам:

- псих.диагностика, подбор коррекционных стратегий;

- адаптация подростков к физическим и психологическим изменениям;

- разрешение трудностей в понимании себя, общении с родителями;

- помощь в обучении и адаптации в социальной среде.

4. Оптимизация отношений участников учебного процесса:

- псих. поддержка и сопровождение в школьных конфликтах и ситуациях, сопутствующих

обучающему процессу, поиск решений и компромиссов;

- консультирование по вопросам эмоциональных проблем и отношений между участниками

учебного процесса /учащимися, родителями и педагогами/.

5. Индивидуальное консультирование и психологическая психотерапия:

- консультативная помощь / терапия в разрешении личностных проблем, соц. и профессиональная

адаптация;

- консультативная помощь в разрешении психических травм - насилия, последствия

шоковых травм, переживания горя, утраты и пр.;

- псих. коррекция и псих. терапия психосоматических расстройств.

И в детсую развивающую студию "Сема", где я трудилась педагогом дополнительного образования и психологом-консультантом.

Ну и в завершение всего, меня рекомендовали в новый проект-агенство недвижимости искало корпаративного тренера, мне показалось это интересным и я с головой ушла в тренерскую деятельность, ездила на семинары, тренинги, обучалась. Времени на работу в образовании не хватало и я выбрала тренерство.

агенство недвижимости

Йошкар-Ола

корпоративныйтренер

Поиск кандидатов в СМИ, Интернете, первичный отбор кандидатов,проведение интервью с кандидатами; - Составление характеристики на кандидата, составление

психологического портрета по запросу работодателя; — Составление резюме, тестирование

кандидатов по различным параметрам, психодиагностика личностных качеств кандидата,

мотивационно-потребностных ориентаций, оценка коммуникативных, поведенческих и адаптационных

механизмов поведения.Индивидуальное консультирование и психологическая психотерапия:

- консультативная помощь / терапия в разрешении личностных проблем, соц. и профессиональная

адаптация;

- консультативная помощь в разрешении психических травм - насилия, последствия шоковых

травм, переживания горя, утраты и пр.;

- псих. коррекция и псих. терапия психосоматических расстройств.

Личностный и профессиональный коучинг:

- бизнес-консультирование;

- содействие раскрытию личного / профессионального потенциала с целью улучшения

качества жизни / профессиональной деятельности;

- диагностика потенциальных направлений перспективного развития;

- формирование личного стиля жизни, опыта личной и проф. эффективности;

- исследование моделей желаемого будущего;

- разработка стратегий по созданию оптимального пространства / средовых условий

для достижения ожидаемого результата.

Проект закрыли, и теперь я открыта чему то новому)