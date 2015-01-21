fliginskiholga

Вообще то я психолог. В 2007 году закончила МОСА по специальности Психология, социальный психолог. Во время учебы работала в продажах, менеджером по персоналу,а после получения диплома ушла работать по специальности.
МОУДОД “ДТД и М г.Йошкар- Олы
Педагог-психолог
работа с подростками, методическая работа, ведение документации, проведение тренингов для подростков,консультации
родителей, организация досуга детей.
Проведение диагностических процедур:
- патопсихологическая диагностика;
- нейропсихологическая диагностика;
- диагностика личностных особенностей;
- психологическое тестирование.
Психолого-консультативная помощь подросткам:
- псих.диагностика, подбор коррекционных стратегий;
- адаптация подростков к физическим и психологическим изменениям;
- разрешение трудностей в понимании себя, общении с родителями;
- помощь в обучении и адаптации в социальной среде.
Оптимизация отношений участников учебного
процесса:
- псих. поддержка и сопровождение в школьных конфликтах и ситуациях, сопутствующих
обучающему процессу, поиск решений и компромиссов;
- консультирование по вопросам эмоциональных проблем и отношений между участниками
учебного процесса /учащимися, родителями и педагогами/.
Индивидуальное консультирование и психологическая
психотерапия:
- консультативная помощь / терапия в разрешении личностных проблем, соц. и профессиональная
адаптация
- консультативная помощь в разрешении психических травм - насилия, последствия
шоковых травм, переживания горя, утраты и пр.;
- псих. коррекция и псих. терапия психосоматических расстройств
Через год работы там меня пригласили в психологический центр "Семья"
Психологический центр "Семья"
Йошкар-Ола
Психолог-консультант
1. Проведение диагностических процедур:
- патопсихологическая диагностика;
- нейропсихологическая диагностика;
- диагностика личностных особенностей;
- психологическое тестирование.
2. Психологическое консультирование по вопросам семьи и брака:
- психологическая психотерапия и консультирование;
- сопровождение семьи в случае конфликтах/ развода и пр.;
- консультирование и терапия детей подросткового возраста;
- брачный коучинг / сопровождение в течение 1 года супр. жизни.
3. Психолого-консультативная помощь подросткам:
- псих.диагностика, подбор коррекционных стратегий;
- адаптация подростков к физическим и психологическим изменениям;
- разрешение трудностей в понимании себя, общении с родителями;
- помощь в обучении и адаптации в социальной среде.
4. Оптимизация отношений участников учебного процесса:
- псих. поддержка и сопровождение в школьных конфликтах и ситуациях, сопутствующих
обучающему процессу, поиск решений и компромиссов;
- консультирование по вопросам эмоциональных проблем и отношений между участниками
учебного процесса /учащимися, родителями и педагогами/.
5. Индивидуальное консультирование и психологическая психотерапия:
- консультативная помощь / терапия в разрешении личностных проблем, соц. и профессиональная
адаптация;
- консультативная помощь в разрешении психических травм - насилия, последствия
шоковых травм, переживания горя, утраты и пр.;
- псих. коррекция и псих. терапия психосоматических расстройств.
И в детсую развивающую студию "Сема", где я трудилась педагогом дополнительного образования и психологом-консультантом.
Ну и в завершение всего, меня рекомендовали в новый проект-агенство недвижимости искало корпаративного тренера, мне показалось это интересным и я с головой ушла в тренерскую деятельность, ездила на семинары, тренинги, обучалась. Времени на работу в образовании не хватало и я выбрала тренерство.
агенство недвижимости
Йошкар-Ола
корпоративныйтренер
Поиск кандидатов в СМИ, Интернете, первичный отбор кандидатов,проведение интервью с кандидатами; - Составление характеристики на кандидата, составление
психологического портрета по запросу работодателя; — Составление резюме, тестирование
кандидатов по различным параметрам, психодиагностика личностных качеств кандидата,
мотивационно-потребностных ориентаций, оценка коммуникативных, поведенческих и адаптационных
механизмов поведения.Индивидуальное консультирование и психологическая психотерапия:
- консультативная помощь / терапия в разрешении личностных проблем, соц. и профессиональная
адаптация;
- консультативная помощь в разрешении психических травм - насилия, последствия шоковых
травм, переживания горя, утраты и пр.;
- псих. коррекция и псих. терапия психосоматических расстройств.
Личностный и профессиональный коучинг:
- бизнес-консультирование;
- содействие раскрытию личного / профессионального потенциала с целью улучшения
качества жизни / профессиональной деятельности;
- диагностика потенциальных направлений перспективного развития;
- формирование личного стиля жизни, опыта личной и проф. эффективности;
- исследование моделей желаемого будущего;
- разработка стратегий по созданию оптимального пространства / средовых условий
для достижения ожидаемого результата.
Проект закрыли, и теперь я открыта чему то новому)