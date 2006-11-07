fly21

Александр Владимирович fly21

 
46 летУкраина/Чернигов
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
$0
9 баллов
17 лет назад
SEO и продвижение сайтов
Уже месяц работает. Очень доволен результатом, сайт подняли на первые позиции. Спасибо!
Толковый парень. Приятно работать с человеком, который "в теме", так сказать.
Ответный отзыв