- Планирование и комплексное продвижение интернет-проектов любой сложности: корпоративные сайты, интернет-магазины, промо-сайты и т.д.
- Аудит сайтов
- Анализ сегмента интернет-рынка
- Анализ конкурентов
- Добросовестная помощь и консультирование в подборе ключевых фраз для продвижения
- Комплексная подготовка сайта для продвижения
- Оптимизация html-кода страниц
- Консультации по подбору надежного хостинга
- Работа над внутренними факторами - юзабилити, структурой сайта, контентом
- Работа над внешними факторами - увеличение показателей тематического индекса цитирования и PageRank сайта
- Регулярный разносторонний мониторинг сайта
- Медиапланирование и проведение рекламных кампаний любой сложности
- Создание нового контента и адаптация старого
- Отсутствие громких слов и обещаний
- Всесторонний подход к продвижению Вашего бизнеса в Интернете, а не только работа с сайтом
- Оплата за результат - нахождение сайта в Top 10.