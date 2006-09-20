- Планирование и комплексное продвижение интернет-проектов любой сложности: корпоративные сайты, интернет-магазины, промо-сайты и т.д.

- Аудит сайтов

- Анализ сегмента интернет-рынка

- Анализ конкурентов

- Добросовестная помощь и консультирование в подборе ключевых фраз для продвижения

- Комплексная подготовка сайта для продвижения

- Оптимизация html-кода страниц

- Консультации по подбору надежного хостинга

- Работа над внутренними факторами - юзабилити, структурой сайта, контентом

- Работа над внешними факторами - увеличение показателей тематического индекса цитирования и PageRank сайта

- Регулярный разносторонний мониторинг сайта

- Медиапланирование и проведение рекламных кампаний любой сложности

- Создание нового контента и адаптация старого

- Отсутствие громких слов и обещаний

- Всесторонний подход к продвижению Вашего бизнеса в Интернете, а не только работа с сайтом

- Оплата за результат - нахождение сайта в Top 10.