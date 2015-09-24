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Меня зовут Андрей. Закончил "Владимирский государственный университет", по специальности "Приборы и методы контроля качества и диагностики", "специалист". прошел тренинг по технологии консультации/продаж по телефону и стандарты телефонного общения.24.09.2015-28.09.2015. Имею сертификат о краткосрочном обучении по программе «Основы предпринимательской деятельности». Знания английского языка базовые. Работал в ГП "Противо-карстовая и береговая защита", занимались карстологическим мониторингом на территории д. Монаково, Нижегородская область. Работаю регулировщиком электронной аппаратуры и приборов на заводе радиоизмерительных приборов. Хочу работать и зарабатывать.