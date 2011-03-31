Профессиональный веб-разработчик
Разработка сложных веб-проектов с удобным и элегантным интерфейсом
Интеграция и автоматизация процессов на базе веб-приложений
Услуги по сопровождению и техподдержке
Программирование под IPhone и IPad
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Веб-портфолио «Orange Ninja»159 просмотров
- Магазин кастомных футболок «Progressive Graphic»168 просмотров
- McCorkle Court Reporters134 просмотра
- Онлайн-телегазета телестудии «Ладья»231 просмотр
- Прототип поисковой системы «Ethosquare Med»162 просмотра
- Магазин мебели «Долфин»115 просмотров
- Студия интернет-рекламы «Астра-Веб»186 просмотров