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Алексей Глазков foton

 
39 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессиональный веб-разработчик

Разработка сложных веб-проектов с удобным и элегантным интерфейсом

Интеграция и автоматизация процессов на базе веб-приложений

Услуги по сопровождению и техподдержке

Программирование под IPhone и IPad