fractalz

Max Ivakhnychenko fractalz

 
NaN летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

-- Разработка для Веб

* Веб-сайты

* Веб-приложения

* Веб-сервисы

* Электронная коммерция

* Сайты Web 2.0, социальные сети, порталы

* Разработка пользовательского интерфейса, GUI

* Flash приложения

-- Разработка ПО под заказ

Проектирование и разработка приложений, СУБД

* Клиент/Серверные приложения

* Распределенные приложения

* Приложения для автоматизации корпоративного документооборота

-- Базы данных

Microsoft SQL Server 7.0/2000/2005, Oracle, MySQL, PostrgeSQL

* Проектирование и разработка баз данных

* Создание хранилищ данных (OLAP, Data warehouses)

* Администрирование баз данных, создание и поддержка распределенных баз данных, создание отказоустойчивых систем

* Оптимизация производительности баз данных

-- ИТ-менеджмент

* Управление проектами (управление процессом разработки)

* Контроль качества проекта

-- ИТ-консалтинг

* Разработка рекомендаций по повышению эффективности бизнес-процессов

* Разработка стратегии внедрения ИТ-решений

MySQLOracle