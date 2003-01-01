-- Разработка для Веб
* Веб-сайты
* Веб-приложения
* Веб-сервисы
* Электронная коммерция
* Сайты Web 2.0, социальные сети, порталы
* Разработка пользовательского интерфейса, GUI
* Flash приложения
-- Разработка ПО под заказ
Проектирование и разработка приложений, СУБД
* Клиент/Серверные приложения
* Распределенные приложения
* Приложения для автоматизации корпоративного документооборота
-- Базы данных
Microsoft SQL Server 7.0/2000/2005, Oracle, MySQL, PostrgeSQL
* Проектирование и разработка баз данных
* Создание хранилищ данных (OLAP, Data warehouses)
* Администрирование баз данных, создание и поддержка распределенных баз данных, создание отказоустойчивых систем
* Оптимизация производительности баз данных
-- ИТ-менеджмент
* Управление проектами (управление процессом разработки)
* Контроль качества проекта
-- ИТ-консалтинг
* Разработка рекомендаций по повышению эффективности бизнес-процессов
* Разработка стратегии внедрения ИТ-решений