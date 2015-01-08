Статьи и обзоры на спортивную (футбол,хоккей) тематику.

Здравствуйте.

Буду откровенен.Я новичок,но очень хочу попробовать свои силы в этом нелегком,но очень интересном деле.

Расписывать свои таланты,на данном этапе, считаю не совсем уместным.Что касается моей компетентности относительно указанных в заголовке тем,то тут я вас не разочарую..Имею за плечами

тринадцатилетний опыт игры в футбол,из них 2 сезона на проффессиональном уровне.Соответственно,могу делать качественные обзоры и анализ,как отдельных матчей и команд,так и различных турниров в целом.