ENGLISH TRANSLATION FOR EVERYONE (RU-EN; EN-RU)

Опыт работы

2012 – по настоящее время: Переводчик-фрилансер, сотрудничающий с различными заказчиками по письменному переводу текстов (RU-EN, EN-RU).

2015 – 2018: Переводчик-фрилансер в агентстве по мониторингу СМИ “PR News” (Москва)

2012 – 2015: Переводчик-фрилансер в бюро переводов “Engprofi”.

2006: Преподаватель на частных курсах английского языка

2003 – 2004: Преподаватель английского языка для студентов экономических и юридических специальностей

(Институт Бизнеса, г. Нальчик).

В 2010 г. работал переводчиком-волонтером на этапе Гран-при ФИДЕ по шахматам среди

женщин, проходившем в Нальчике.

Образование: Кабардино-Балкарский государственный университет, Институт Филологии.

Окончил в 2003 году по специальности: Зарубежная филология (английский язык).