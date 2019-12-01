Опыт работы
2012 – по настоящее время: Переводчик-фрилансер, сотрудничающий с различными заказчиками по письменному переводу текстов (RU-EN, EN-RU).
2015 – 2018: Переводчик-фрилансер в агентстве по мониторингу СМИ “PR News” (Москва)
2012 – 2015: Переводчик-фрилансер в бюро переводов “Engprofi”.
2006: Преподаватель на частных курсах английского языка
2003 – 2004: Преподаватель английского языка для студентов экономических и юридических специальностей
(Институт Бизнеса, г. Нальчик).
В 2010 г. работал переводчиком-волонтером на этапе Гран-при ФИДЕ по шахматам среди
женщин, проходившем в Нальчике.
Образование: Кабардино-Балкарский государственный университет, Институт Филологии.
Окончил в 2003 году по специальности: Зарубежная филология (английский язык).