Сайт с нуля и продвижение в топ, SEO/SMM, 15 лет опыта

Опыт работы в сфере SEO/SMM 15 лет.

Ведение и настройка рекламных компаний в социальных сетях (Вк, Instagram,Facebook,Twitter, Одноклассники).

Написание продающих текстов и цепляющих заголовков.

Подготовка и составление постов в социальные сети, написание "сценария" серии историй, вовлечение подписчиков, планирование времени и дат выхода постов с оптимизацией по каналам продвижения.

Поиск и анализ целевой аудитории, привлечение и управление аудиторией, сформируем мнение, найдём точки выхода контакта на вашу аудиторию, выстрою воронку продаж в 3-5 шагов.

Разработка стратегии продвижения как для личного так и для корпоративного брендинга.

Создание сайта с нуля и продвижение в топ, любая тематика

Настройка и ведение контекста в Яндекс.Директ, Google AdWords.

Метрика, аналитика, сегментация и ретаргетинг, медийные компании. Своих наработок по графике и материалам порядка 320 гигабайт готовых к адаптации под вас и выходу в сеть. Парк техники для монтажа и обработки видео, локации для съёмок как отдельных роликов так и видео трансляций онлайн, оборудование для производства аудио и фото контента.

Налаженные социальные связи с лидерами мнений.

Свой наработанный ресурс для продвижения и размещения вашего продукта.

Предоставлю все отчеты по проделанной работе, грамотно распределю ваш бюджет на рекламную компанию, на связи 24 часа в сутки, готов общаться с руководством лично и отвечать на все вопросы без прикрас.

Работу свою люблю и готов помочь вам заявить о себе в digital сфере, удачно провести ваши pr компании