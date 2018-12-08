Александр Иванов free-skipper18free-skipper18
Опыт работы в сфере SEO/SMM 15 лет.
Ведение и настройка рекламных компаний в социальных сетях (Вк, Instagram,Facebook,Twitter, Одноклассники).
Написание продающих текстов и цепляющих заголовков.
Подготовка и составление постов в социальные сети, написание "сценария" серии историй, вовлечение подписчиков, планирование времени и дат выхода постов с оптимизацией по каналам продвижения.
Поиск и анализ целевой аудитории, привлечение и управление аудиторией, сформируем мнение, найдём точки выхода контакта на вашу аудиторию, выстрою воронку продаж в 3-5 шагов.
Разработка стратегии продвижения как для личного так и для корпоративного брендинга.
Создание сайта с нуля и продвижение в топ, любая тематика
Настройка и ведение контекста в Яндекс.Директ, Google AdWords.
Метрика, аналитика, сегментация и ретаргетинг, медийные компании. Своих наработок по графике и материалам порядка 320 гигабайт готовых к адаптации под вас и выходу в сеть. Парк техники для монтажа и обработки видео, локации для съёмок как отдельных роликов так и видео трансляций онлайн, оборудование для производства аудио и фото контента.
Налаженные социальные связи с лидерами мнений.
Свой наработанный ресурс для продвижения и размещения вашего продукта.
Предоставлю все отчеты по проделанной работе, грамотно распределю ваш бюджет на рекламную компанию, на связи 24 часа в сутки, готов общаться с руководством лично и отвечать на все вопросы без прикрас.
Работу свою люблю и готов помочь вам заявить о себе в digital сфере, удачно провести ваши pr компании
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