freeStormag

Здравствуйте С примерами

моих работ вы можете ознакомиться по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1aWcrB00WnzeIMvcignPpUqxO3g6gq7R7YTB6vnzSZ9c/edit?usp=sharing

Как происходит работа:

Знакомимся ,заполняем бриф для выполнения работы.

Изучаем Ваш бизнес , исследуем продукты, клиентов и конкурентов.

Разрабатываем торговое предложение и продающий текст

Разрабатываем структуру дизайна

Собираем сайт

Отправка сайта на проверку , обговариваем замечания и доработку.

Передаю доступ от сайта .

с удовольствием поработаю над вашим заказом, могу отправить вам бриф длязаполнения, так же могу работать по вашему тз. По стоимости и срокам, мы будем

отталкиваться от вашей стоимости, по сроком смогу сообщить вам чуть позже.