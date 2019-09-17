freeStormag

Здравствуйте С примерами
моих работ вы можете ознакомиться по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1aWcrB00WnzeIMvcignPpUqxO3g6gq7R7YTB6vnzSZ9c/edit?usp=sharing
Как происходит работа:
Знакомимся ,заполняем бриф для выполнения работы.
Изучаем Ваш бизнес , исследуем продукты, клиентов и конкурентов.
Разрабатываем торговое предложение и продающий текст
Разрабатываем структуру дизайна
Собираем сайт
Отправка сайта на проверку , обговариваем замечания и доработку.
Передаю доступ от сайта .
с удовольствием поработаю над вашим заказом, могу отправить вам бриф длязаполнения, так же могу работать по вашему тз. По стоимости и срокам, мы будем
отталкиваться от вашей стоимости, по сроком смогу сообщить вам чуть позже.
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