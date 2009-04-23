free_writer

Мпфпфы free_writer

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
rabotareferat
Сергей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
$17
0 баллов
15 лет назад
Реферат по психологии
Очень меня подвели! Не сдали к сроку две работы. Ни по icq, ни по skype, ни по почте не отвечаете. Не рекомендую сотрудничать со Светланой.