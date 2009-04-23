Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Мпфпфы
free_writer
free_writer
37 лет
Украина
/
Киев
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
rabotareferat
43 года
Россия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв
(-2)
$17
0 баллов
15 лет назад
Реферат по психологии
Очень меня подвели! Не сдали к сроку две работы. Ни по icq, ни по skype, ни по почте не отвечаете. Не рекомендую сотрудничать со Светланой.
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар