Наращивание ссылочной массы, составление сементрического ядра, размножение.

Добрый день!

меня зовут Никита, я предоставляю услуги по наращиванию ссылочной массы. ссылки будут находится на сайтах с ТИЦ от 30 до 600 и с ПР от 3 до 6, также будут написанны уникальные тексты для каждой размешенной ссылки. Я гарантирую что ссылки будут размещены на сайтах от 1 года. Если ссылка пропала в течении года я верну затраченные вами деньги на эту ссылку! На данный момент имеется около 400 площадок для размещения ссылок. Цена размещения на 400 площадках = 100$, это не большие деньги если вникнуть в то сколько мне работы нужно проделать!

после размешения на этих 400 сайтах тиц и пр вашего ресурса значительно поднимутся (тиц в среднем 80 пр 2 -3)

но самое главное это то, что ваш сайт значительно поднимется в поисковых машинах!

также по вашему желанию могу разместить ссылки на большем количестве ресурсов естевственно плата будет больше!

все действия по добавлению ссылок на ресурсы производится сугубо вручную и с согласовыванием с администрацией ресурса! Это еще одна гарантия что вашу ссылку не удалят!

От вас требуются только:

1. описание вашего ресурса

2. ключевые слова

3. ссылка на ресурс

!!!И все!!!

также составляю Анкоры для ссылок.

за 1000 анкоров с 10 ключевиками беру 5$ (все вручную)

составляю сементрическое ядро сайта: за 100 ключевиков беру 10$

занимаюсь размножением статей в функцию включено: добавление ключевиков в текст, уникальность каждой статьи, количество исходных статей от 100 до 5000 (на ваш выбор, естевтсвенно цена колебается), весь процесс сучной!!!!! цена договорная но для примера: 1000 символов текста размноженных на 5000 уникальных копий стоит

70 долларов

также пишу статьи (в том числе SEO) (практически любой тематики) 1.5$ за 1000 знаков.