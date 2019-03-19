Переведу с английского на русский

Меня зовут Юлия . Делаю переводы с английского на русский: грамотно, вдумчиво и в сроки . Люблю всё, что связано с английским. Люблю учиться, получать новые знания и расширять свой кругозор, работая в разных сферах.Занимаюсь переводом, потому что мне это нравится и у меня талант к языкам.С переводами работаю качественно,максимально стараюсь проникнуться темой и выдать точный перевод без искажения смысла. Поэтому как результат моей работы над переводом - это всегда грамотный, "живой" (не машинный) и легкочитаемый текст.Ваш заказ будет воспринят с интересом, выполнен качественно и в срок. ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ: ответственно подхожу к любому поручению заказчика. Финальная стадия перевода для меня - это обязательная проверка текста на наличие ошибок, опечаток, а также коррекция стиля.