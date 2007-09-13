Закончил университет по специальности "Компьютерная инженерия".3 года в
плотную занимаюсь вэб программированием и созданием сайтов.Есть большой
опыт разработки на
perl(своя cms, и множество модулей к ней),так же на PHP делал систему
дистанционного обучения(это был дипломный проект), ко всему этому
проектировал БД на mySQL. Так же html(кроссбраузерность,масштабируемость),
css, javascript.Хорошо ориентирусь в фотошопе(для того чтобы верстать).На универском уровне владею
Delphi,C++ Builder! Технический
англиский(закончил англисткую школу, и много практикую, тк в основном вся
новая литература по программированию на англиском)!