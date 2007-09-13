Закончил университет по специальности "Компьютерная инженерия".3 года в

плотную занимаюсь вэб программированием и созданием сайтов.Есть большой

опыт разработки на

perl(своя cms, и множество модулей к ней),так же на PHP делал систему

дистанционного обучения(это был дипломный проект), ко всему этому

проектировал БД на mySQL. Так же html(кроссбраузерность,масштабируемость),

css, javascript.Хорошо ориентирусь в фотошопе(для того чтобы верстать).На универском уровне владею

Delphi,C++ Builder! Технический

англиский(закончил англисткую школу, и много практикую, тк в основном вся

новая литература по программированию на англиском)!