g2rmarketing

G2R Limited

С 2016 года мы предоставляем полный комплекс услуг по экспорту и продвижению продукции российских производителей на зарубежные рынки, поиску покупателей за рубежом, организации международных бизнес-миссий и выставок.

О наших высоких компетенциях говорит успешное сотрудничество с более чем 30-ю Центрами поддержки экспорта регионах РФ, а также партнерские отношения с зарубежными торгово-промышленными палатами и торговыми представительствами России в иностранных государствах. На сегодняшний день компания G2R имеет официальные представительства в Индии, КНР, ОАЭ, Турции, ЮАР и Индонезии, что позволяет нам решать задачи по выводу российских производителей на рынки данных стран, хранению продукции и размещению на внутренних маркетплейсах.