g2rmarketing

Наша компания нанимает агентов для выполнения работ по проектам. На данный момент нам нужны агенты, которые будут выполнять задания под ключ, а именно: 1. Поиск компаний, согласно портрету (страны СНГ); 2. Производить email-рассылку; 3. Производить обзвон собранных контактов. Необходимо ...
G2R Limited
С 2016 года мы предоставляем полный комплекс услуг по экспорту и продвижению продукции российских производителей на зарубежные рынки, поиску покупателей за рубежом, организации международных бизнес-миссий и выставок.
О наших высоких компетенциях говорит успешное сотрудничество с более чем 30-ю Центрами поддержки экспорта регионах РФ, а также партнерские отношения с зарубежными торгово-промышленными палатами и торговыми представительствами России в иностранных государствах. На сегодняшний день компания G2R имеет официальные представительства в Индии, КНР, ОАЭ, Турции, ЮАР и Индонезии, что позволяет нам решать задачи по выводу российских производителей на рынки данных стран, хранению продукции и размещению на внутренних маркетплейсах.
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- $100Подбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт2 года назад