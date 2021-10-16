g2rmarketing

Максим g2rmarketing

 
27 летРоссия/Магнитогорск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
G2R Limited

С 2016 года мы предоставляем полный комплекс услуг по экспорту и продвижению продукции российских производителей на зарубежные рынки, поиску покупателей за рубежом, организации международных бизнес-миссий и выставок.

О наших высоких компетенциях говорит успешное сотрудничество с более чем 30-ю Центрами поддержки экспорта регионах РФ, а также партнерские отношения с зарубежными торгово-промышленными палатами и торговыми представительствами России в иностранных государствах. На сегодняшний день компания G2R имеет официальные представительства в Индии, КНР, ОАЭ, Турции, ЮАР и Индонезии, что позволяет нам решать задачи по выводу российских производителей на рынки данных стран, хранению продукции и размещению на внутренних маркетплейсах.

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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Телемаркетинг / Колл-центр

    $100

    Наша компания нанимает агентов для выполнения работ по проектам. На данный момент нам нужны агенты, которые будут выполнять задания под ключ, а именно: 1. Поиск компаний, согласно портрету (страны СНГ); 2. Производить email-рассылку; 3. Производить обзвон собранных контактов. Необходимо ...

    Подбор персонала (HR)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад