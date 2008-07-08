CURRICULUM VITAE

ИВАЩЕНКО ГАЛИНА предполагаемая зарплата от $350

25 лет (04.06.80)

Национальность: украинка

Семейный статус: не замужем, без детей

Адресс (фактический): пр.Лесной, д.6А,кв.82

02166 Киев, Украина

тел. 8-050-530-22-26

E-mail:[email protected]

(прописка): Донецкая обл.,

г.Красноармейск

м-н Солнечный,

д.2А,кв.40-42

ОБРАЗОВАНИЕ

1987-1995:

Общеобразовательная школа

1995-1999:

Педагогическое училище

Факультет начальных классов

Июнь 1999:

Диплом учителя начальных классов

Диплом организатора отдыха

1999-2001:

Горловский Государственный Педагогический Институт иностранных языков

Факультет переводчиков (английский, французкий языки)

Июнь 2001:

2001-2004:

Переведена в Киевский Национальный Лингвистический Университет

Факультет переводчиков (английский, французкий, испанский языки)

Июнь 2003:

Степень бакалавра (переводчик (английский, французкий, испанский языки), английская филология)

Июнь 2004:

Степень магистра (переводчик (английский, французкий, испанский языки))

Диплом переводчика (английский, французкий, испанский языки)

Диплом филолога английского языка

Диплом преподавателя высшей школы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Февраль 2003:

Стажировка в Генеральной Прокуратуре г. Киев

Перевод официальных документов с английского, французского языков на украинский и наоборот. Перевод досье, дел, финансовых документов

2003:

Сервисное бюро (отель «Русь»)

Лингвистическая и административная помощь во время международных конференций

Обработка и перевод документов, встреча делегаций

Февраль 2004:

Туристическое бюро «Passover»

Стажировка на должности секретаря-переводчика

Перевод документов, E-mail, факсов, рекламных материалов

Апрель 2005:

Французкий Стоматологический Центр

Секретарь-ресепционист

Работа с офисной техникой, письменный перевод корреспонденции, документов, устный перевод, ресепция

Август 2005:

ООО «Укрветсоюз»

Секретарь-переводчик (перевод досье, документов, E-mail, факсов, рекламных материалов, приём делегаций, устный перевод презентаций, проведение переговоров, ведение внутренней документации)

Участие в международной конференции по птицеводству в г. Судак

Настоящее место работы: ПИИ "Виталмар Агро"

Должность: сакретарь

ВЛАДЕНИЕ ПК

PC (Windows 95, 98, 2000, XP, WORD, EXCEL, Adobe Photoshop, Microsoft Office, Power Point Presentation)

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

украинский и русский

родные

английский

в совершенстве(+ бизнесс английский)

французкий

свободно (+ бизнесс французкий)

испанский

разговорный уровень (устно, письменно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Водительские права категории В

ХОББИ

Книги, плавание, музыка, бисероплетение, языки