CURRICULUM VITAE
ИВАЩЕНКО ГАЛИНА предполагаемая зарплата от $350
25 лет (04.06.80)
Национальность: украинка
Семейный статус: не замужем, без детей
Адресс (фактический): пр.Лесной, д.6А,кв.82
02166 Киев, Украина
тел. 8-050-530-22-26
E-mail:[email protected]
(прописка): Донецкая обл.,
г.Красноармейск
м-н Солнечный,
д.2А,кв.40-42
ОБРАЗОВАНИЕ
1987-1995:
Общеобразовательная школа
1995-1999:
Педагогическое училище
Факультет начальных классов
Июнь 1999:
Диплом учителя начальных классов
Диплом организатора отдыха
1999-2001:
Горловский Государственный Педагогический Институт иностранных языков
Факультет переводчиков (английский, французкий языки)
Июнь 2001:
2001-2004:
Переведена в Киевский Национальный Лингвистический Университет
Факультет переводчиков (английский, французкий, испанский языки)
Июнь 2003:
Степень бакалавра (переводчик (английский, французкий, испанский языки), английская филология)
Июнь 2004:
Степень магистра (переводчик (английский, французкий, испанский языки))
Диплом переводчика (английский, французкий, испанский языки)
Диплом филолога английского языка
Диплом преподавателя высшей школы
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Февраль 2003:
Стажировка в Генеральной Прокуратуре г. Киев
Перевод официальных документов с английского, французского языков на украинский и наоборот. Перевод досье, дел, финансовых документов
2003:
Сервисное бюро (отель «Русь»)
Лингвистическая и административная помощь во время международных конференций
Обработка и перевод документов, встреча делегаций
Февраль 2004:
Туристическое бюро «Passover»
Стажировка на должности секретаря-переводчика
Перевод документов, E-mail, факсов, рекламных материалов
Апрель 2005:
Французкий Стоматологический Центр
Секретарь-ресепционист
Работа с офисной техникой, письменный перевод корреспонденции, документов, устный перевод, ресепция
Август 2005:
ООО «Укрветсоюз»
Секретарь-переводчик (перевод досье, документов, E-mail, факсов, рекламных материалов, приём делегаций, устный перевод презентаций, проведение переговоров, ведение внутренней документации)
Участие в международной конференции по птицеводству в г. Судак
Настоящее место работы: ПИИ "Виталмар Агро"
Должность: сакретарь
ВЛАДЕНИЕ ПК
PC (Windows 95, 98, 2000, XP, WORD, EXCEL, Adobe Photoshop, Microsoft Office, Power Point Presentation)
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
украинский и русский
родные
английский
в совершенстве(+ бизнесс английский)
французкий
свободно (+ бизнесс французкий)
испанский
разговорный уровень (устно, письменно)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Водительские права категории В
ХОББИ
Книги, плавание, музыка, бисероплетение, языки