тел. +7 908 292 78 04

e-mail: [email protected]

Соцкова Мария Евгеньевна

Сведения о себе

Год и место рождения: 01.02.1981 с. Высокое Старорусского р-на Новгородской области

семейное положение: не замужем

дети: нет

Образование: высшее профессиональное2004 – 2009гг. Федеральное государственное образовательное учреждениевысшего профессионального образованияСЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫФИЛИАЛ В г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДпо специализации «кадровый консалтинг и аудит» специальности «управление персоналом» с присвоением квалификации «менеджер»1999 – 2002гг.

Гуманитарно – педагогический колледж НовГУ им. Я. Мудрого по специальности «Изобразительное искусство и черчение» с присвоением квалификации «учитель ИЗО и черчения»

Профессиональная деятельность:

02.2010 – 12.2014Новгородский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»Занимаемая должность: Менеджер по персоналу

Функциональные обязанности:- разработка локальных нормативных актов- кадровое делопроизводство в полном объёме- подбор персоналаОбщая численность персонала 180 человек, отделения Филиала располагаются на ъвсей территории Новгородской области, в подчинении 1 специалист.

09.2009 – 02.2010Группа Компаний «ДюкХолдинг» (ООО «КК Альтона»)Занимаемая должность: Специалист по персоналу

Функциональные обязанности:- подбор персонала различных категорий- разработка и внедрение локальных нормативных документов- проведение исследованийОбщая численность персонала 700 человек

09.2007 – 08.2009гОбщество с ограниченной ответственностью «Новатех» (по совместительству)Занимаемая должность: Специалист отдела кадров

Функциональные обязанности:- кадровое делопроизводство в полном объёме- подбор персоналаОбщая численность 300 человек

05.2003 – 06.2009г.Общество с ограниченной ответственностью «Торгово- промышленная компания «Никита»Занимаемая должность:2005 – 2009 – Менеджер по управлению персоналом

Функциональные обязанности:- подбор персонала- кадровое делопроизводство в полном объёме- организация медосмотров, тренингов, обучения, адаптации, развития персонала- взаимодействие с СМИ, ЦЗ, агентствами по трудоустройству.- оформление иностранных граждан в безвизовом режиме (общее представление визовый режим)Общая численность персонала 220 человек.

2004 – 2005 – Специалист отдела кадров ТПК Никита

Функциональные обязанности:- подбор персонала- организация кадрового делопроизводства «с нуля»- разработка приказов, положений, кодексов, должностных обязанностей сотрудников- табельный учёт, воинский учёт- работа с программами ПФР

2003 – 2004 – Секретарь руководителя ТПК Никита

Деловые навыки:- опытный пользователь ПК, работа в программе 1С: Зарплата и Кадры версия 7.7, 8.2- знание трудового законодательства- ответственность, исполнительность, коммуникабельность, способность к быстрому обучению, стрессоустойчивость- английский, немецкий языки – базовый уровень

Интересы и увлечения:- профессиональное совершенствование в своем деле, фото, путешествия