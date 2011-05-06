galina____

Галина работала контент-менеджером на нескольких наших проектах и везде показала себя с самой лучшей стороны. Не в зависимости от тематики сайта, будь то текстиль, детские товары или посуда, быстро и качественно справлялась со всеми заданиями. Особенно порадовало внимательное и ответственное отношение к поставленному заданию и стремление разобраться в продукции. Галина занималась на наших проектах как наполнением сайтов товарами, так и написанием SEO-статей. К товарам составляла подробное описание, давая таким образом покупателям полную информацию о продукте. Отличный копирайтер, пишет тексты на высоком уровне, вникает в тематику и учитывает все требования по SEO. Надеемся, что будем сотрудничать и дальше, когда появятся новые проекты. Рекомендуем как хорошего и надежного сотрудника.