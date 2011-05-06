galina____

Фрилансер
Работаю с документами разных видов, опыт работы в документообороте более 10 лет.
Опыт работы контент-менеджером с товаром различной тематики.
Копипаст.
Копирайтинг/рерайтинг.
Контент-менеджер.
Создание групп в соцсетях, поддержка, продвижение.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Галина работала контент-менеджером на нескольких наших проектах и везде показала себя с самой лучшей стороны. Не в зависимости от тематики сайта, будь то текстиль, детские товары или посуда, быстро и качественно справлялась со всеми заданиями. Особенно порадовало внимательное и ответственное отношение к поставленному заданию и стремление разобраться в продукции. Галина занималась на наших проектах как наполнением сайтов товарами, так и написанием SEO-статей. К товарам составляла подробное описание, давая таким образом покупателям полную информацию о продукте. Отличный копирайтер, пишет тексты на высоком уровне, вникает в тематику и учитывает все требования по SEO. Надеемся, что будем сотрудничать и дальше, когда появятся новые проекты. Рекомендуем как хорошего и надежного сотрудника.
Ответный отзыв
заказчик отличный, рекомендую. Все четко, чесно и без каких-либо нареканий. С удовольствием буду работать и дальше, если появяться новые проекты. Спасибо.
$1
10 баллов
14 лет назад
Быстро и качественно! Исполнитель выбрал самые популярные доски, поэтому сразу же начали отвечать на объявления. Я довольна!
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с данным заказчиком. Все на уровне.