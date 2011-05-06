galina____

Галина galina____

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Фрилансер

Работаю с документами разных видов, опыт работы в документообороте более 10 лет.

Опыт работы контент-менеджером с товаром различной тематики.

Копипаст.

Копирайтинг/рерайтинг.

Контент-менеджер.

Создание групп в соцсетях, поддержка, продвижение.

Отзывы заказчиков

phoenix_hr
Юлия 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Требуется контент-менеджер
Галина работала контент-менеджером на нескольких наших проектах и везде показала себя с самой лучшей стороны. Не в зависимости от тематики сайта, будь то текстиль, детские товары или посуда, быстро и качественно справлялась со всеми заданиями. Особенно порадовало внимательное и ответственное отношение к поставленному заданию и стремление разобраться в продукции. Галина занималась на наших проектах как наполнением сайтов товарами, так и написанием SEO-статей. К товарам составляла подробное описание, давая таким образом покупателям полную информацию о продукте. Отличный копирайтер, пишет тексты на высоком уровне, вникает в тематику и учитывает все требования по SEO. Надеемся, что будем сотрудничать и дальше, когда появятся новые проекты. Рекомендуем как хорошего и надежного сотрудника.
заказчик отличный, рекомендую. Все четко, чесно и без каких-либо нареканий. С удовольствием буду работать и дальше, если появяться новые проекты. Спасибо.
Ответный отзыв
kudimovalena201
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Размещение объявлений
Быстро и качественно! Исполнитель выбрал самые популярные доски, поэтому сразу же начали отвечать на объявления. Я довольна!
Приятно иметь дело с данным заказчиком. Все на уровне.
Ответный отзыв