UI/UX, Web-design
Привет!
Меня зовут Влад.
Я создаю удобные, понятные и аккуратные сайты и интерфейсы, адаптирую их под мобильные устройства.
Люблю современный (минималистичный и воздушный) дизайн, слежу за трендами.
Обожаю типографику – хлебом не корми, дай поиграть со шрифтами )
Моё портфолио здесь:
Прорабатываю каждую деталь, могу обосновать каждое своё решение и сделать необходимое количество правок.
Поскольку профиль здесь совсем свежий, будем пока работать по безопасным платежам )
Человек я максимально ответственный, поэтому любая работа будет выполнена в срок.
А если и случится какой-либо форс-мажор, обязательно предупрежу и всегда буду на связи.
Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество!
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