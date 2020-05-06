UI/UX, Web-design

Привет!

Меня зовут Влад.

Я создаю удобные, понятные и аккуратные сайты и интерфейсы, адаптирую их под мобильные устройства.

Люблю современный (минималистичный и воздушный) дизайн, слежу за трендами.

Обожаю типографику – хлебом не корми, дай поиграть со шрифтами )

Моё портфолио здесь:

https://www.behance.net/vg9

Прорабатываю каждую деталь, могу обосновать каждое своё решение и сделать необходимое количество правок.

Поскольку профиль здесь совсем свежий, будем пока работать по безопасным платежам )

Человек я максимально ответственный, поэтому любая работа будет выполнена в срок.

А если и случится какой-либо форс-мажор, обязательно предупрежу и всегда буду на связи.

Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество!