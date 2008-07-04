Батцогт Галбадрах
Екатеринбург ул. Коминтерна дом 5 к 332
+7(902)2725952
8 976 99031483
ICQ: 210829324 (NoeN_mn)
Образование
УГТУ-УПИ Радиотехнический Институт МОАИС (2002-2007 гг.) magistrate tech.nauk. 2008
Знание программ
1. Администрирование операционных систем
Windows 2k/2k3,
Linux (- Linux kernel programing
- Linux WEB programing
- gcc 3.4.4
- busybox+buildroot
- написание драйверов под linux
- знание HCI BlueTouth
- хорошее знание языка C и классаов
- CGI
- Проектирование баз данных
- Проектрирование ПО для управления сетью )
2. Программирование:
MS Visual Studio C/C++, C#, Java, Perl, Fortran.
3. Web: PHP, ASP.NET, JavaScript Microsoft AJAX
4. Photoshop, Corel Draw, Flash
5.Администрирование БД
-Oracle 9i и 10g
-MS SQL2000/2005
(UML, Anylogic,Rashional Rose2002, ARIS-проектирование)
6. Сети, Cisco
7.MatLaB,MathCAD AutoCAD, KOМПАС
Опыт работы: 1. «Диджитал», монтажник сетей
2. «Силиконовая долина», комплектовщик,
3. «Инверсия», веб-дизайнер,
4. «R Style», помощник системного администратора,
5. mcs electronics
Знание иностранного языка
1.Английский
2.Китайский разговорный
3.Монгольский (родной язык)
Личные качества Исполнительный, инициативный, способный к быстрому обучению.
Увлечения Борьба дзюдо (коричневый пояс).