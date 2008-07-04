galsoft

Галбадрах Батцогт galsoft

 
40 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Батцогт Галбадрах

Екатеринбург ул. Коминтерна дом 5 к 332

+7(902)2725952

8 976 99031483

ICQ: 210829324 (NoeN_mn)

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Образование

УГТУ-УПИ Радиотехнический Институт МОАИС (2002-2007 гг.) magistrate tech.nauk. 2008

Знание программ

1. Администрирование операционных систем

Windows 2k/2k3,

Linux (- Linux kernel programing

- Linux WEB programing

- gcc 3.4.4

- busybox+buildroot

- написание драйверов под linux

- знание HCI BlueTouth

- хорошее знание языка C и классаов

- CGI

- Проектирование баз данных

- Проектрирование ПО для управления сетью )

2. Программирование:

MS Visual Studio C/C++, C#, Java, Perl, Fortran.

3. Web: PHP, ASP.NET, JavaScript Microsoft AJAX

4. Photoshop, Corel Draw, Flash

5.Администрирование БД

-Oracle 9i и 10g

-MS SQL2000/2005

(UML, Anylogic,Rashional Rose2002, ARIS-проектирование)

6. Сети, Cisco

7.MatLaB,MathCAD AutoCAD, KOМПАС

Опыт работы: 1. «Диджитал», монтажник сетей

2. «Силиконовая долина», комплектовщик,

3. «Инверсия», веб-дизайнер,

4. «R Style», помощник системного администратора,

5. mcs electronics

Знание иностранного языка

1.Английский

2.Китайский разговорный

3.Монгольский (родной язык)

Личные качества Исполнительный, инициативный, способный к быстрому обучению.

Увлечения Борьба дзюдо (коричневый пояс).

PHPJavascriptOracleLinuxPerlAjax