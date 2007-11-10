Студия Game3d net обладает уникальными программными и технологическими решениями в области web-дизайна, flash-дизайна и e-коммерции.

В зависимтости от пожеланий заказчика применяются те или иные решения . Возможен как индвивидуальный VIP- подход, так и конвеерное проиводство на основе типовых, шаблонных решений.

Студия Game3dnet обладает единственным в России готовым решением для создания 3-х мерных on-line игр сверхмалого размера с качеством таких игр как Квейк, Дум, Контр страйк. On-line аналоги этих игр могут быть размером 0,5-10 мб.