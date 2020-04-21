gamidova07

Я фрилансер.

Добрый день. Меня зовут Ирина, я из Украины и мне 22 года. Есть опыт работы в сфере туризма более 2х лет, то есть есть хороший уровень в общении с клиентами как в письменной форме, так и в устной, документация,обеспечение и взаимодействие и ведение переговоров с клиентами во всех аспектах и т.д. Я очень креативная и стрессоустойчивая, умею брать отвественность на себя и достаточно коммуникабельная. Главным моим хобби является перевод и субтитры различных видеороликов, так же есть опыт работы в транскрибации. Так же я умею красиво вести рабочие аккаунты в соц.сетях и создавать хорошие рекламные макеты. Вообщем, я очень открытая и всегда готова к работе. Свяжитесь со мной, если я вас заинтересовала ☺

мои контакты : Вайбер +380962266230

Телеграм : @GamidovaIra