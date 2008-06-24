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• Образование
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Высшее: Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики (08.1996 - 02.2002)
Специальность: Прикладная математика
Специализация: Программирование
Квалификация: Инженер-программист
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• Иностранные языки
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Английский: Свободно, в том числе разговорный и технический.
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• Профессиональная деятельность
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Графический дизайн, дизайн веб-сайтов, разработка оригинал-макетов для полиграфии, разработка фирменного стиля.
Разработка веб-сайтов на базе собственной CMS, доработка функциональности, программирование, техническое и информационное сопровождение.
Специализация и опыт в создании высокотехнологичных веб-сайтов, удобных для пользователя (www.vtcgroup.ru, www.insat.ru и т.д. – подробнее см. http://iks.obninsk.ru/design/portfolio/), со сложной структурой и функционалом каталогов продукции и услуг, технической поддержки для зарегистрированных пользователей и т.д., но в то же время обладающих простым и понятным пользовательским интерфейсом.
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• Контактная информация
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Телефон +7 (910) 913-12-95
E-mail [email protected]
ICQ 37370248
Skype igoreque
Веб-сайт http://iks.obninsk.ru
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• Дополнительная информация
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Имеются водительские права категории «B».
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