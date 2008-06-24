_____________

• Образование

_____________

Высшее: Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики (08.1996 - 02.2002)

Специальность: Прикладная математика

Специализация: Программирование

Квалификация: Инженер-программист

___________________

• Иностранные языки

___________________

Английский: Свободно, в том числе разговорный и технический.

______________________________

• Профессиональная деятельность

______________________________

Графический дизайн, дизайн веб-сайтов, разработка оригинал-макетов для полиграфии, разработка фирменного стиля.

Разработка веб-сайтов на базе собственной CMS, доработка функциональности, программирование, техническое и информационное сопровождение.

Специализация и опыт в создании высокотехнологичных веб-сайтов, удобных для пользователя (www.vtcgroup.ru, www.insat.ru и т.д. – подробнее см. http://iks.obninsk.ru/design/portfolio/), со сложной структурой и функционалом каталогов продукции и услуг, технической поддержки для зарегистрированных пользователей и т.д., но в то же время обладающих простым и понятным пользовательским интерфейсом.

_______________________

• Контактная информация

_______________________

Телефон +7 (910) 913-12-95

E-mail [email protected]

ICQ 37370248

Skype igoreque

Веб-сайт http://iks.obninsk.ru

___________________________

• Дополнительная информация

___________________________

Имеются водительские права категории «B».