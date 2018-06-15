Монтаж ваших видео на профессиональном уровне!

Занимаюсь профессиональным видео-монтажом для ютуба,инстаграма,свадьбы и просто семейные видео. Создание не сложных логотипов, анимаций. Выведем звук в ваших видео на новый уровень. Продвижение в инстаграм,определение целевой аудитории. За плечами 4 года монтажа видео и 2 года продвижение аккаунтов в инстаграм. Знаю всё о том,как продать,что либо в инстаграме.посты,тексты,промоакции-это про меня=)

Моё портфолио с работами,которые разрешают выкладывать заказчики:

https://vimeo.com/user80362329

https://hdd.tomsk.ru/desk/alehknsu

https://yadi.sk/i/M_guVzwc3SFsX2

Программы в моём арсенале:

Adobe:Premire,After Effects, Photoshop

Проживаю в Томске.