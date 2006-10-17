Контактная информация:
ФИО - Гаврилин Андрей Александрович
Телефон - (8452) 79-40-95
E-mail - [email protected]
Город - Саратов
Цель: получение должности инженера - программиста
Опыт работы:
с 04.2002 по 12.2003 - ООО "СВИК", инженер - программист
Разработка и сопровождение бухгалтерских программ ("Зарплата" и "Кадры").
с 01.2004 по 09.2004 - ООО "Плата - С", инженер - программист
Сопровождение конфигураций 1С. Разработки по заказу клиентов.
с 01.2005 - ОАО СНПЦ "РОСДОРТЕХ" инженер - программист 1 кат
Разработка комплекса программ. Учет характеристик дорог, расчет показателей, формирование отчетов.
Образование:
с 09.1996 по 05.2001 - Саратовский Государственный Технический Университет, инженер - системотехник
Профессиональные навыки и умения:
Операционные системы - Windows и Linux
Языки программирования - C, C++, Pascal, SQL, assembler, PHP, Perl
СУБД - Interbase, MS SQL, MySQL
Знание языков: английский, только чтение
Прочее:
возраст - 26 лет
семейное положение - холост
без вредных привычек
увлечения - чтение художественной (научная фантастика) и технической литературы, музыка, сборка компьютеров
черты характера - упорство, целеустремленность, решение сложных поставленных задач, стремление к новым профессиональным вершинам