Контактная информация:

ФИО - Гаврилин Андрей Александрович

Телефон - (8452) 79-40-95

E-mail - [email protected]

Город - Саратов

Цель: получение должности инженера - программиста

Опыт работы:

с 04.2002 по 12.2003 - ООО "СВИК", инженер - программист

Разработка и сопровождение бухгалтерских программ ("Зарплата" и "Кадры").

с 01.2004 по 09.2004 - ООО "Плата - С", инженер - программист

Сопровождение конфигураций 1С. Разработки по заказу клиентов.

с 01.2005 - ОАО СНПЦ "РОСДОРТЕХ" инженер - программист 1 кат

Разработка комплекса программ. Учет характеристик дорог, расчет показателей, формирование отчетов.

Образование:

с 09.1996 по 05.2001 - Саратовский Государственный Технический Университет, инженер - системотехник

Профессиональные навыки и умения:

Операционные системы - Windows и Linux

Языки программирования - C, C++, Pascal, SQL, assembler, PHP, Perl

СУБД - Interbase, MS SQL, MySQL

Знание языков: английский, только чтение

Прочее:

возраст - 26 лет

семейное положение - холост

без вредных привычек

увлечения - чтение художественной (научная фантастика) и технической литературы, музыка, сборка компьютеров

черты характера - упорство, целеустремленность, решение сложных поставленных задач, стремление к новым профессиональным вершинам