Контент-менеджмент, remote-коммуникации (поддержка пользователей/переговоры), аналитика (с написанием соответствующей документации), ньюс-мэйкинк (новости/пресс-релизы/event-обзоры), копирайтинг, нейминг, редактирование, стилистический анализ, тестирование интерфейсов, юзабилити-аналитика, бета-тестинг программных/игровых продуктов, маркетинговое и PR-сопровождение IT-проектов, BTL, консалтинг в сферах продвижения и позиционирования продуктов/услуг (отраслевой консалтинг), проектирование и написание пользовательской документации, разработка/анализ/модификация учебных программ/продуктов.

Опыт использования и внедрения: html, css, php, mysql, наполнение «с нуля», линейный контроль проектов, поддержка проектов (статика/динамика), написание комплексной отчетной документации, продвижение WIN32 решений, стратегические бизнес-коммуникации в области IT для вендоров любого профиля (проектирование/анализ/внедрение).

Консолидированный опыт более восьми лет.

Постоянный доступ в Интернет.

Языки: Русский, English.

Предложения направляйте в комменты и по e-mail: [email protected]

Представителей MLM, некоммерческих проектов, энтузиастов просьба не беспокоить!