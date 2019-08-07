Верстка и автоматизация выпуска полиграфической продукции, программирование верстки. Многостраничная табличная верстка и дизайн шаблонов.

Скоростная верстка структурированных материалов - черно-белых и полноцветных каталогов, таблиц и прочего за счет использования программирования и знания большого количества прикладных программ, использующихся в полиграфии. Разработка алгоритмов многократного повышения производительности труда в верстке и подготовке материалов.

Для примера - один человек может выпустить до ста трёхсотстраничных табличных каталогов в формате pdf за 1 неделю, используя только текстовый формат с метками на входе и базу данных с изображениями.

Верстальщик, дизайнер, редактор и программист в одном лице. Три языка - русский, английский, болгарский.