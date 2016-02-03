Опыт работы:
Заведующий отделом автоматизации
Координация работы отдела состоящего из 6 человек;
Составление тех. заданий;
Проектирование и контроль качества реализации работ по улучшению ИТ-инфраструктуры;
Ведение отчетов, составление документации.
Составление спецификации для АРМ.
Администрирование сети (Распределение адресного пространства, настройка сетевого оборудования, мониторинг сетевого оборудования).
Установка, настройка клиентских ОС.
Установка и администрирование серверного ОС и ПО.
Администрирование и сопровождение web ресурсов.
Знание Html, CSS.
Монтаж ЛВС.
Установка, настройка и сопровождение сетевого оборудования.
Установка, настройка, ремонт оргтехники (принтеры, в том числе сетевые, сканеры и т.д)
Администрирование ОС: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Embedded, Windows Xp/vista/7/8, Ubuntu(и производные), freeNAS, Openmediavault, Fedora, Debian.
Проектирование и прокладка ЛВС.
Настройка рабочих станций, активного сетевого оборудования/Wi-fi.
Создание website с нуля, разработка ТЗ.
Ремонт аппаратной части компьютеров, ноутбуков и оргтехники.
Обучение сотрудников работе с программами.