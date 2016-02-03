Опыт работы:

Заведующий отделом автоматизации

Координация работы отдела состоящего из 6 человек;

Составление тех. заданий;

Проектирование и контроль качества реализации работ по улучшению ИТ-инфраструктуры;

Ведение отчетов, составление документации.

Составление спецификации для АРМ.

Администрирование сети (Распределение адресного пространства, настройка сетевого оборудования, мониторинг сетевого оборудования).

Установка, настройка клиентских ОС.

Установка и администрирование серверного ОС и ПО.

Администрирование и сопровождение web ресурсов.

Знание Html, CSS.

Монтаж ЛВС.

Установка, настройка и сопровождение сетевого оборудования.

Установка, настройка, ремонт оргтехники (принтеры, в том числе сетевые, сканеры и т.д)

Администрирование ОС: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Embedded, Windows Xp/vista/7/8, Ubuntu(и производные), freeNAS, Openmediavault, Fedora, Debian.

Проектирование и прокладка ЛВС.

Настройка рабочих станций, активного сетевого оборудования/Wi-fi.

Создание website с нуля, разработка ТЗ.

Ремонт аппаратной части компьютеров, ноутбуков и оргтехники.

Обучение сотрудников работе с программами.