Работа с текстами

Образование - МГУ им. Ломоносова, русский язык и литература. Подтверждаю свои знания ежегодным написанием Тотального диктанта на "отлично". Работала журналистом, зав. отделом кадров. Вдова. Имею троих детей, пятерых внуков и двух правнучек. Коммуникабельная, любознательная, обучаемая и дружелюбная. Уверенный пользователь ПК. Мои интересы: семья, искусство, литература, языки, музыка.физкультура. В последний год обучилась транскрибации - перевожу видео и аудио в тексты. Еще нравится редактирование и корректура. Делаю это с увлечением и высоким качеством.