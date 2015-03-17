Резюме
КолосковаТатьяна
Дата рождения: 29/04/1983г.
Контактный телефон: 87054539399
Образование: 2000-2005г.г. Университет РоссийскойАкадемии Образования, факультет: юридический
Опыт работы: 2005г.-2009г.– журналист? социолог общественнойприемной ОО «Радуга», офис-менеджер ОО «Радуга»( ведение деловой переписки на
английском языке,выполнение функций переводчика с английского языка на деловых
встречах).
2009г.-2011г. Офис-менеджер, координатор проекта ОО«Радуга».
2011 г.-2013 офис-менеджер,юрист ТОО «Стройметсервис».
2013-2014 г. Офис-менеджер со знанием английскогоязыка, выполнение функций переводчика с английского языка на деловых встречах с
иностранными партнерами ТОО «АиТ-Сервис»(составление деловых писем,контрактов на английском языке, ведение деловой переписки
и ведение переговоров с иностраннымипартнерами).
Дополнительная информация: Оператор ПК (Word,Excel,Acess, The Bat,Outlook Express, Internet Explorer ARCHICAD, 3d
MAX),свободноеанглийским языком, французский язык, итальянский язык-базовый
уровень.