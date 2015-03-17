Резюме

КолосковаТатьяна

Дата рождения: 29/04/1983г.

Контактный телефон: 87054539399

Образование: 2000-2005г.г. Университет РоссийскойАкадемии Образования, факультет: юридический

Опыт работы: 2005г.-2009г.– журналист? социолог общественнойприемной ОО «Радуга», офис-менеджер ОО «Радуга»( ведение деловой переписки на

английском языке,выполнение функций переводчика с английского языка на деловых

встречах).

2009г.-2011г. Офис-менеджер, координатор проекта ОО«Радуга».

2011 г.-2013 офис-менеджер,юрист ТОО «Стройметсервис».

2013-2014 г. Офис-менеджер со знанием английскогоязыка, выполнение функций переводчика с английского языка на деловых встречах с

иностранными партнерами ТОО «АиТ-Сервис»(составление деловых писем,контрактов на английском языке, ведение деловой переписки

и ведение переговоров с иностраннымипартнерами).

Дополнительная информация: Оператор ПК (Word,Excel,Acess, The Bat,Outlook Express, Internet Explorer ARCHICAD, 3d

MAX),свободноеанглийским языком, французский язык, итальянский язык-базовый

уровень.