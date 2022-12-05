giallorossobest

Инженер-конструктор. Опыт более 10 лет

Професійні навички:

Розробка проектної документації на професійному рівні, розробка креслень типу КМ, КМД, КЗ, складання технологічних карт, розробка проектів усіх стадій (ескізний проект (ЕП), проект організації робіт (ПОР), проект виконання робіт (ППР)). Неодноразово було відряджено на енергетичні об'єкти України (Північно-кримський канал СКК, Київська ГЕС-ГАЕС, Канівський шлюз та ін.).

За час трудової діяльності розробляв проекти ПОР, ППР та ЕП з монтажу кранів (мостових, козлових), затворів (плоских, сегментних), облицювання трубопроводів (різного діаметра), воріт шлюзів та ін. механічного обладнання.

Розробка проектної документації на стадії П, Р, РП. Креслення марок АБ, КМ, КМД, КЖ. Розробка проектної документації класу наслідків СС1, СС2.

Займаючи посаду керівника сектора в ДІП «ГІПРПРОМБУД» до обов'язків входило: перевірка проектно-конструкторської документації, що випускається сектором, проведення зборів усередині сектора, призначення інженера на ту чи іншу роботу, спілкування із замовником, спілкування з експертами (якщо проект проходив експертизу), виїзд на об'єкт будівництва для отримання даних

Обіймаючи посаду керівника відділу в ТОВ «Арт-метал» до обов'язків входило: перевірка проектно-конструкторської документації, що випускається відділом, ведення проекту на виробництві в цехах до повного його завершення, проведення зборів усередині відділу, призначення інженера на ту чи іншу роботу, спілкування із замовником, виїзд на об'єкт будівництва для отримання даних та супроводу, проведення співбесід, спостереження за виконанням робіт та контроль усіх процесів на виробництві відповідно до проекту та технічного завдання.