giannayank

специалист по рекламе РСЯ
Меня зовут Жанна Янковская .Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я закончила тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”,изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.
То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, чтобы привлечь больше клиентов и внимания к Вашему
бизнесу, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Вас заинтересовало моё предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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