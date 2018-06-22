giannayank

специалист по рекламе РСЯ

Меня зовут Жанна Янковская .Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я закончила тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”,изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.

То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, чтобы привлечь больше клиентов и внимания к Вашему

бизнесу, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Вас заинтересовало моё предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.