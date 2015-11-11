Комплексный подход к разработке любого проекта от фирменного стиля до корпоративного портала.

1. Богатый опыт разработки сайтов и интернет проектов любой сложности. Сертифицированный партнер "1С-Битрикс".

2. Разработка интернет-магазинов на платформе 1С-Битрикс.

3. Создание продающих Landing Page и связка результатов с корпоративным порталом.

4. Квалификация Битрикс24 (корпоративный портал).

5. Разработка и автоматизация бизнес-процессов любой сложности.

6. Знание PHP, MySQL, MSSQL, Ajax, CSS5, HTML.

7. Аппаратное и программное администрирование серверов.

Комплексный подход к разработке любого проекта от фирменного стиля до корпоративного портала.