globalwebua

Олег globalwebua

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Комплексный подход к разработке любого проекта от фирменного стиля до корпоративного портала.

1. Богатый опыт разработки сайтов и интернет проектов любой сложности. Сертифицированный партнер "1С-Битрикс".

2. Разработка интернет-магазинов на платформе 1С-Битрикс.

3. Создание продающих Landing Page и связка результатов с корпоративным порталом.

4. Квалификация Битрикс24 (корпоративный портал).

5. Разработка и автоматизация бизнес-процессов любой сложности.

6. Знание PHP, MySQL, MSSQL, Ajax, CSS5, HTML.

7. Аппаратное и программное администрирование серверов.

Комплексный подход к разработке любого проекта от фирменного стиля до корпоративного портала.
PHPMySQLHTMLAjaxБитрикс1С-Битрикс
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
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