Комплексный подход к разработке любого проекта от фирменного стиля до корпоративного портала.
1. Богатый опыт разработки сайтов и интернет проектов любой сложности. Сертифицированный партнер "1С-Битрикс".
2. Разработка интернет-магазинов на платформе 1С-Битрикс.
3. Создание продающих Landing Page и связка результатов с корпоративным порталом.
4. Квалификация Битрикс24 (корпоративный портал).
5. Разработка и автоматизация бизнес-процессов любой сложности.
6. Знание PHP, MySQL, MSSQL, Ajax, CSS5, HTML.
7. Аппаратное и программное администрирование серверов.
Комплексный подход к разработке любого проекта от фирменного стиля до корпоративного портала.
Портфолио
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- Научный портал129 просмотров
- Salute157 просмотров
- Boys.com.ua139 просмотров
- Портал научно-консультационного центра125 просмотров
- Flowermix.com.ua137 просмотров
- 220norma.com196 просмотров
- Flowermix флаер119 просмотров
- Flowermix визитка132 просмотра
Веб-программирование
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