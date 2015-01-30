Переводчик с немецкого и английского языков и наоборот, переводчик с польского и сербского языков, копирайтер

Выполняю качественные письменные переводы с немецкого и английского языков и наоборот, а также переводы с польского и сербского языков. На русском языке профессионально редактирую и пишу рекламные и презентационные тексты.

По образованию – преподаватель английского и немецкого языков (Омский государственный педагогический университет) и магистр гуманитарных наук по европейской политике (Европейский университет Виадрина, Германия и Collegium-Polonicu, Слубице, Польша). В течение года также обучалась журналистике в Нью-Йоркском государственном университете в Освего, США (программа по обмену).

В 2008 году работала в отделе прессы Посольства Германии в Москве: в команде журналистов и программистов осуществляла запуск русскоязычного информационного портала о Германии Germania-Online.Ru. С тех пор периодически сотрудничаю с Посольством в качестве автора статей и фоторепортажей о Германии.

С 2010 по 2012 гг. работала ассистентом Посольства Швейцарии в Москве по вопросам науки и технологий. Координировала программу Швейцарских федеральных стипендий, проводя в Москве предварительный отбор граждан Российской Федерации (магистры и кандидаты наук) на обучение в Швейцарии.

В Германии проживала на постоянной основе в течение пяти лет (2005-2007, 2012 – 2014).

Хорошо владею польским и сербским языками.

Работаю в качестве ИП.