Архитектор, дизайнер

Архитектор

Цель Хочу получить интересную и перспективную работу приносящую ощутимые денежные средства для реализации как творческих так и житейских проектов

Опыт работы 01.2001 - наст. время архитектор ТАМ Гонца (архитектурное проектирование),

Черкассы.

проектирование зданий и сооружений, благоустройство и интерьеры

Образование 09.1993 - 06.1999 высшее Киевский национальный университет строительства и архитектуры, архитектурный, Киев

магистр архитектры

Дополнительное образование 1999б 3 месяца Компьютерные курсы (AutoCAD, 3D Max)

2003-2008 Аспирантура Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО:

Владею всеми современными навыками работы с компьютерной техникой и так жепрофесиональные навыки работы с необходимым программным обеспечением для выполнения проектных задач Мне проще сказать с чем я не работаю, чем то чем я владею.

Навык Уровень опыта Последний раз использовался Лет опыта

3D моделирование Эксперт использую в настоящее время 10

web-дизайн Эксперт использую в настоящее время 8

Языки

Английский — средний

Русский — эксперт

Украинский — эксперт

Дополнительная информация Владею всеми необходимыми технологическими приемами для создания современных проетов имею высокий творческий потенциал и основательную научную подготовку. Так же имею большой опыт работы в различных сферах дизайна и проектирования.

Требования к вакансии

Желаемая должность Архитектор

Вид занятости Полная занятость, Неполная занятость, Удаленная работа

Желаемая зарплата от 1000$

Желаемый регион работы Черкассы

Разделы размещения резюме Дизайн, творчество; Строительство, архитектура