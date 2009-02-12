Архитектор
Цель Хочу получить интересную и перспективную работу приносящую ощутимые денежные средства для реализации как творческих так и житейских проектов
Опыт работы 01.2001 - наст. время архитектор ТАМ Гонца (архитектурное проектирование),
Черкассы.
проектирование зданий и сооружений, благоустройство и интерьеры
Образование 09.1993 - 06.1999 высшее Киевский национальный университет строительства и архитектуры, архитектурный, Киев
магистр архитектры
Дополнительное образование 1999б 3 месяца Компьютерные курсы (AutoCAD, 3D Max)
2003-2008 Аспирантура Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО:
Владею всеми современными навыками работы с компьютерной техникой и так жепрофесиональные навыки работы с необходимым программным обеспечением для выполнения проектных задач Мне проще сказать с чем я не работаю, чем то чем я владею.
Навык Уровень опыта Последний раз использовался Лет опыта
3D моделирование Эксперт использую в настоящее время 10
web-дизайн Эксперт использую в настоящее время 8
Языки
Английский — средний
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Дополнительная информация Владею всеми необходимыми технологическими приемами для создания современных проетов имею высокий творческий потенциал и основательную научную подготовку. Так же имею большой опыт работы в различных сферах дизайна и проектирования.
Требования к вакансии
Желаемая должность Архитектор
Вид занятости Полная занятость, Неполная занятость, Удаленная работа
Желаемая зарплата от 1000$
Желаемый регион работы Черкассы
Разделы размещения резюме Дизайн, творчество; Строительство, архитектура