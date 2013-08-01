Опыт работы

Монтажник Электрооборудованияс 08.2013 по наст. время (1 год 1 месяц)

ООО "Нартекс" (Монтаж, наладка, ремонт, систем автоматики.)

С 01.12.2014 по наст. Время

Интернет магазин healthpoint.com.ua ( администрирование, управление, раскрутка)

Образование

Высшеес 09.2008 по 05.2013

ОНАПТ, Автоматизации, Электромеханики, Компьютерных систем и управление., Одесса.

Второе высшее образование: Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий, факультет «Менеджмент организаций и администрирование»

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Профессиональный пользователь: работа. в операционной системе Windows профессионально владею пакетом программ Microsoft Office.Имеются навыки работы с языком программирования РНР.

Програмирую на С++

Владею программами

AutoCad

Владение языками

Английский язык — средний