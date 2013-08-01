Опыт работы
Монтажник Электрооборудованияс 08.2013 по наст. время (1 год 1 месяц)
ООО "Нартекс" (Монтаж, наладка, ремонт, систем автоматики.)
С 01.12.2014 по наст. Время
Интернет магазин healthpoint.com.ua ( администрирование, управление, раскрутка)
Образование
Высшеес 09.2008 по 05.2013
ОНАПТ, Автоматизации, Электромеханики, Компьютерных систем и управление., Одесса.
Второе высшее образование: Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий, факультет «Менеджмент организаций и администрирование»
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Профессиональный пользователь: работа. в операционной системе Windows профессионально владею пакетом программ Microsoft Office.Имеются навыки работы с языком программирования РНР.
Програмирую на С++
Владею программами
Владение языками
Английский язык — средний