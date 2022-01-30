Современный и продающий дизайн, который реально работает: ux/ui, сайты, лендинги, гайды, баннеры, мобильные приложения.
Привет!👋
Меня зовут Дарья и я начинающий веб-дизайнер. Уделяю обучению большое внимание, потому что по-настоящему люблю то, чем занимаюсь и хочу, чтобы Вы получали только качественную работу.
Серьёзно отношусь к оговоренным срокам и работаю над макетом до полного утверждения.
Расскажите мне о своем проекте — я помогу найти уникальное решение!
Создаю лендинги, многостраничные сайты и интернет-магазины для вашего бизнеса.
Разрабатываю логотипы, фирменный стиль для брендов со своей уникальной философией.
Моя основная задача — сделать дизайн, который принесёт Вам деньги.
✏️Моё портфолио:
💬Telegram: @gornevadaria
С нетерпением жду нашей встречи!
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Портфолио
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