Современный и продающий дизайн, который реально работает: ux/ui, сайты, лендинги, гайды, баннеры, мобильные приложения.

Привет!👋

Меня зовут Дарья и я начинающий веб-дизайнер. Уделяю обучению большое внимание, потому что по-настоящему люблю то, чем занимаюсь и хочу, чтобы Вы получали только качественную работу. 

Серьёзно отношусь к оговоренным срокам и работаю над макетом до полного утверждения.

Расскажите мне о своем проекте — я помогу найти уникальное решение!

Создаю лендинги, многостраничные сайты и интернет-магазины для вашего бизнеса.

Разрабатываю логотипы, фирменный стиль для брендов со своей уникальной философией.

Моя основная задача — сделать дизайн, который принесёт Вам деньги.

✏️Моё портфолио:

behance.net/dariagorneva

💬Telegram: @gornevadaria

С нетерпением жду нашей встречи!