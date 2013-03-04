graber1991

Виталий graber1991

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
After Effects Composer, Motion Designer, 3D Modeler, 2D/3D Animator

Я After Effects Composer, Motion Designer, 3D Modeler, 2D/3D Animator.

Выполняю работу в таких программных пакетах как After Effects, Premiere, Cinema 4D, Adobe Flash, CrazyTalk, Element 3D.

Сфера моей постоянной работы - производство 2D-анимаций для игровой индустрии (Casual, Hidden Objects..). Также занимаюсь съемкой, монтажем различных музыкальных клипов и промо-роликов.

Успешные проекты:

- Haunted Legends V, VI

- Reveries II

- Twilight Phenomena III

- Dark Tales VII

- Redemtion Cemetery VI, VII

- Puppet Show VII

- Grim Facade VI

- Shadow Wolf Mysteries V 

- Spirit of Mysteries V

Лучшие работы (Портфолио):

https://vimeo.com/user41133183

Отзывы заказчиков

linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Записать видеоролики для сайта обучающих курсов
Спасибо Виталию за качественную работу и за терпение, с моей стороны затяжка проекта
Все прошло хорошо. Рекомендую
Ответный отзыв
MaxRiga
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов(-1)
$50
10 баллов
12 лет назад
Видеоролик для игры
Виталий оказался очень хорошим исполнителем и приятным человеком. Внимательно прислушивался ко всем замечаниям и без претензий делал все изменения и улучшения в процессе работы. Очень внимательно относился к моим пожеланиям, а также к срокам исполнения работы. Работа была сделана вовремя и качественно.
Было очень приятно работать с Максимом. Все наши договорённости были соблюдены в полной мере. Я получил массу полезного опыта и кучу удовольствия от работы с этим человеком.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
2 отзыва
от $25
от 1 дня
#79
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#418