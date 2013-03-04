After Effects Composer, Motion Designer, 3D Modeler, 2D/3D Animator
Я After Effects Composer, Motion Designer, 3D Modeler, 2D/3D Animator.
Выполняю работу в таких программных пакетах как After Effects, Premiere, Cinema 4D, Adobe Flash, CrazyTalk, Element 3D.
Сфера моей постоянной работы - производство 2D-анимаций для игровой индустрии (Casual, Hidden Objects..). Также занимаюсь съемкой, монтажем различных музыкальных клипов и промо-роликов.
Успешные проекты:
- Haunted Legends V, VI
- Reveries II
- Twilight Phenomena III
- Dark Tales VII
- Redemtion Cemetery VI, VII
- Puppet Show VII
- Grim Facade VI
- Shadow Wolf Mysteries V
- Spirit of Mysteries V
Лучшие работы (Портфолио):
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Виталию за качественную работу и за терпение, с моей стороны затяжка проекта
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Рекомендую
$50
10 баллов
12 лет назад
Виталий оказался очень хорошим исполнителем и приятным человеком. Внимательно прислушивался ко всем замечаниям и без претензий делал все изменения и улучшения в процессе работы. Очень внимательно относился к моим пожеланиям, а также к срокам исполнения работы. Работа была сделана вовремя и качественно.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Максимом. Все наши договорённости были соблюдены в полной мере. Я получил массу полезного опыта и кучу удовольствия от работы с этим человеком.
Видеомонтаж
2 отзыва
от $25
от 1 дня
#79
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#418