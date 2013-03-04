Виталий оказался очень хорошим исполнителем и приятным человеком. Внимательно прислушивался ко всем замечаниям и без претензий делал все изменения и улучшения в процессе работы. Очень внимательно относился к моим пожеланиям, а также к срокам исполнения работы. Работа была сделана вовремя и качественно.