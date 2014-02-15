3D графика и анимация, создание компьютерных лерсонажей

Основная специализация - 3D графика и анимация, создание компьютерных лерсонажей, анимационные рекламные ролики.

3D модели любой сложности на заказ, программирование.

Стаж работы в сфере компьютерной графики и программирования - с 1994 года.

В числе выполненных проектов - работы для норильского телевидения, анимационные рекламные ролики для заказчиков России и Украины, работа по дизайну, моделированию и анимации в двух игровых проектах немецкого канала TV2.

Последняя (по времени) награда - Золотой диплом Кузбасского межрегионального фестиваля рекламы.