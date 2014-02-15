3D графика и анимация, создание компьютерных лерсонажей
Основная специализация - 3D графика и анимация, создание компьютерных лерсонажей, анимационные рекламные ролики.
3D модели любой сложности на заказ, программирование.
Стаж работы в сфере компьютерной графики и программирования - с 1994 года.
В числе выполненных проектов - работы для норильского телевидения, анимационные рекламные ролики для заказчиков России и Украины, работа по дизайну, моделированию и анимации в двух игровых проектах немецкого канала TV2.
Последняя (по времени) награда - Золотой диплом Кузбасского межрегионального фестиваля рекламы.
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Портфолио
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- Реклама209 просмотров
- Статуэтка651 просмотр
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- Тест 3д вида персонажа475 просмотров
- Персонаж для сайта253 просмотра
- Доктор540 просмотров
- Персонажи603 просмотра
- Персонаж2525 просмотров
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- Набор посуды675 просмотров
- Чайка (ГАЗ 13)1385 просмотров