Образование:

Высшее. Специализация «Социальная психология»;

Опыт работы:

2003-наст. вр. Директор программ и креативный директор Калужской Медиа-Группы; Работа по совместительству. Ведущий программ (ди-джей);

2005-наст. вр. Работа по совместительству. Арт-директор ночного клуба;

Другие знания, навыки, опыт:

Опыт в журналистике (написание развлекательных и рекламных статей, работа в новостях), планирование, организация и проведение промо-компаний, подготовка и организация публичных мероприятий (музыкальные концерты, BTL акции, танцевальные вечеринки и т.п.), создание авторских радио программ, создание рекламных роликов для радио и телевиденья, работа в прямом эфире, руководство отделом новостей и отделом ведущих программ;