greek

Гость greek

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад

Стаж 5 лет

Очень исполнительный. Работю качественно.

Отзывы заказчиков
incore
Гость 
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
9 баллов
20 лет назад
Интернет-магазин цифровой техники
Хороший программист, быстро схватывает суть задачи. Предложил мне множество интерестных вариантов, которые позволили увеличить эффективность проекта. Работает качественно.