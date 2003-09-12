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Гость
greek
greek
NaN лет
20 лет на
фриланс
-бирже
Был
20 лет назад
1 отзыв
Стаж 5 лет
Очень исполнительный. Работю качественно.
Отзывы заказчиков
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Гость
incore
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
9 баллов
20 лет назад
Интернет-магазин цифровой техники
Хороший программист, быстро схватывает суть задачи. Предложил мне множество интерестных вариантов, которые позволили увеличить эффективность проекта. Работает качественно.
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Отзывы заказчиков
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