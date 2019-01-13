Профессиональное и качественное написание текстов для песен, стихи, песни на заказ. Огромный опыт!

Профессиональное написание песен, стихов.

Готовые песни на заказ. Рекламный хит или гимн для вашей компании.

Сотрудничество с различными брендами, в том числе Comedy Club production.

Песни моего сочинения проигрывались множество раз на развлекательном телеканале ТНТ в прайм-тайм.

Собственный проект - исполнитель "МС Трафарет", имеющий тысячи почитателей и более миллиона прослушиваний.

МОИ РАБОТЫ