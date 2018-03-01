Привлеку новых клиентов на сайт!
3 года занимаюсь всем, что связано с продвижением товаров и услуг в Интернете:
- Более 30 грамотно настроенных РК в Яндекс Директе и Google Adwords;
- 10 РК на таргете Вконтакте;
- Несколько раскрученных Инстаграм-аккаунтов;
- Создал более 30 лендингов по разным нишам и тематикам;
- Бесконечно большое количество СЕО-оптимизированных статей по различным тематикам: криптовалюта, медицина, строительство и ремонт, электротехника, бытовые товары и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!