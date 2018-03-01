griboedov

Валерий Грибоедов griboedov

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Привлеку новых клиентов на сайт!

3 года занимаюсь всем, что связано с продвижением товаров и услуг в Интернете:

  • Более 30 грамотно настроенных РК в Яндекс Директе и Google Adwords;
  • 10 РК на таргете Вконтакте;
  • Несколько раскрученных Инстаграм-аккаунтов;
  • Создал более 30 лендингов по разным нишам и тематикам;
  • Бесконечно большое количество СЕО-оптимизированных статей по различным тематикам: криптовалюта, медицина, строительство и ремонт, электротехника, бытовые товары и т.д.