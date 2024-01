UI/UX designer

В фрилансі вже пів року, реалізувала 5 проектів, landing page, e-commerce, та дизайн для казино платформи

Під час співпраці з проектами, я писала користувальницькі сценарії, відповідно до сценаріїв малювала користувальницькі потоки та каркаси, робила прототипи. Співпрацювала з іншими дизайнерами під час створення веб-сайту електронної комерції.

I have experience in freelance for 6 months; accomplished 5 different projects: landing pages, e-commerce, and design for a casino platform. When I worked with these projects, I wrote user scenarios, according to the scenarios I drew user flows and wireframes, did prototyping, and conducted usability testing. I collaborated with other designers when creating an e-commerce website. For an e-commerce project, my task was to draw 2 pages: a product page and a promotional product page.