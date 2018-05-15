grishinseo

Эффективное SEO и прочие виды рекламы

Добрый день!

Если вы искали профессионала для работы с вашим проектом в области интернет-маркетинга, то вы пришли по адресу!

Я и небольшая команда моих специалистов готова воплотить в жизнь любые ваши пожелания (в разумных пределах, конечно же).

Я работаю с следующими специалистами:

1. Директолог X2 - два специалиста по контекстной рекламе. Один по Яндекс.Директу, а второй - по Google Adwords

2. Дизайнер X1 - один крутой дизайнер. Нарисует от обычного баннера на сайт до уникального дизайна лендинга.

3. Программист X1 - один программист для внесения правок. Для разработки новых порталов привлекаем дополнительные силы.

4. Проект-менеджер, стратег и seo-специалист. Это я. Много с чем работал, разные отрасли, уровни проектов и цели.

5. Контент-менеджер и SMM-специалист в одном флаконе. Делает отличный контент и готов развивать группу по вашим требованиям.

Мы маленький коллектив, сидим по домам. Не накручиваем цены и работаем из любви к нашей специальности, по этой причине - ценник просто минимальный